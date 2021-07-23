Фотография со смыслом: в Сети обсуждают новый портрет принца Джорджа

Вчера принц Джордж Кембриджский отпраздновал свой 8-й день рождения.

Многие поклонники британской королевской семьи обратили внимание на снимок, который опубликовали в этот день герцогиня Кэтрин и принц Уильям. Портретное фото принца Джорджа было сделано герцогиней Кембриджской в их доме в Норфолке. Фотография отдает дань уважения прадедушке Джорджа – принцу Филиппу.

На фото, сделанном Кейт Миддлтон, принц Джордж запечатлен сидя на капоте Land Rover Defender, пишет People.

Принц Джордж / Getty Images

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Британский автомобильный бренд Land Rover очень любил при жизни супруг королевы Елизаветы II. Даже в последний пусть герцога Эдинбургского провели на модифицированном Land Rover, над проектированием которого Филипп вместе с автомобилестроительной компанией начал работу 18 лет назад.

Поклонники четы Кембриджей убеждены в том, что Кейт сфотографировала сына Джорджа на капоте автомобиля именно с той целью, чтобы еще раз отдать дань уважения принцу Филиппу.

Принц Филипп и принц Джордж / Getty Images

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Принц Джордж Кембриджский (42 фото)

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