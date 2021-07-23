Фотография со смыслом: в Сети обсуждают новый портрет принца Джорджа

Вчера принц Джордж Кембриджский отпраздновал свой 8-й день рождения.
Многие поклонники британской королевской семьи обратили внимание на снимок, который опубликовали в этот день герцогиня Кэтрин и принц Уильям. Портретное фото принца Джорджа было сделано герцогиней Кембриджской в их доме в Норфолке. Фотография отдает дань уважения прадедушке Джорджа – принцу Филиппу.
На фото, сделанном Кейт Миддлтон, принц Джордж запечатлен сидя на капоте Land Rover Defender, пишет People.
Британский автомобильный бренд Land Rover очень любил при жизни супруг королевы Елизаветы II. Даже в последний пусть герцога Эдинбургского провели на модифицированном Land Rover, над проектированием которого Филипп вместе с автомобилестроительной компанией начал работу 18 лет назад.
Поклонники четы Кембриджей убеждены в том, что Кейт сфотографировала сына Джорджа на капоте автомобиля именно с той целью, чтобы еще раз отдать дань уважения принцу Филиппу.
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