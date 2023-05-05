Фотографы сделали забавные кадры, как принцесса Кейт пила пиво в пабе

Кейт и Уильям перед коронацией короля Чарльза и королевы Камиллы посетили паб Dog and Duck в Сохо. Во время визита принцесса Уэльская не отказалась попробовать немного пива. И эти кадры, конечно же, были запечатлены фотографами.

Принцесса Кэтрин выглядела в этот день ярко и была в красном пальто от Eponine London, которое ранее уже надевала, когда презентовала книгу Hold Still и во время визита в Кардиффский замок в рамках платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В пабе принцу и принцессе Уэльским предложили продегустировать местное пиво и пара не отказалась. Их сфотографировали на камеры, когда они взяли по бокалу пива и попробовали его. Также в пабе принц Уэльский попробовал себя в роли бармена.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что принцесса Кейт во время этой поездки нарушила королевское правило, продемонстрировав людям, как она близка с ними.

Going underground pic.twitter.com/9V5x8JZU2P — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 4, 2023

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