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Фотографы сделали забавные кадры, как принцесса Кейт пила пиво в пабе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1032
Время на прочтение
1 мин
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Фотографы сделали забавные кадры, как принцесса Кейт пила пиво в пабе

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям перед коронацией короля Чарльза и королевы Камиллы посетили паб Dog and Duck в Сохо. Во время визита принцесса Уэльская не отказалась попробовать немного пива. И эти кадры, конечно же, были запечатлены фотографами.

Принцесса Кэтрин выглядела в этот день ярко и была в красном пальто от Eponine London, которое ранее уже надевала, когда презентовала книгу Hold Still и во время визита в Кардиффский замок в рамках платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В пабе принцу и принцессе Уэльским предложили продегустировать местное пиво и пара не отказалась. Их сфотографировали на камеры, когда они взяли по бокалу пива и попробовали его. Также в пабе принц Уэльский попробовал себя в роли бармена.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Getty Images
Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что принцесса Кейт во время этой поездки нарушила королевское правило, продемонстрировав людям, как она близка с ними.

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Дата публикации
Просмотры
1032
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