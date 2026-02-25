ТСН в социальных сетях

Фотографы запечатлели Меланию Трамп с 19-летним сыном в Капитолии

Первая леди США с сыном присутствовали во время ежегодного обращения Дональда Трампа к Конгрессу.

Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Фотографы запечатлели Меланию Трамп вместе со своим сыном — 19-летним Бэрроном — в зале заседаний Палаты представителей США перед ежегодным обращением президента США Дональда Трампа к Конгрессу в Вашингтоне.

Мелания Трамп с сыном / © Associated Press

Мелания Трамп с сыном / © Associated Press

Там первая леди предстала в деловом черном костюме, который состоял из однобортного жакета и брюк с тонким кожаным ремешком, и белой рубашке. Наряд она скомбинировала с черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была красивая укладка с локонами, макияж смоки-айс и с нежно-розовым блеском на губах, а также молочный маникюр.

Мелания Трамп с сыном / © Associated Press

Мелания Трамп с сыном / © Associated Press

Беррон был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук.

Мелания Трамп с сыном / © Associated Press

Мелания Трамп с сыном / © Associated Press

Дональд Трамп на свое выступление надел темно-синий костюм, белую рубашку и любимый красный галстук.

Дональд и Мелаллия Трампы / © Associated Press

Дональд и Мелаллия Трампы / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп в кожаных лосинах передала музею свое платье с инаугурационного бала.

