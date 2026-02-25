- Дата публикации
-
Общество
- 368
- 1 мин
Фотографы запечатлели Меланию Трамп с 19-летним сыном в Капитолии
Первая леди США с сыном присутствовали во время ежегодного обращения Дональда Трампа к Конгрессу.
Фотографы запечатлели Меланию Трамп вместе со своим сыном — 19-летним Бэрроном — в зале заседаний Палаты представителей США перед ежегодным обращением президента США Дональда Трампа к Конгрессу в Вашингтоне.
Там первая леди предстала в деловом черном костюме, который состоял из однобортного жакета и брюк с тонким кожаным ремешком, и белой рубашке. Наряд она скомбинировала с черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была красивая укладка с локонами, макияж смоки-айс и с нежно-розовым блеском на губах, а также молочный маникюр.
Беррон был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук.
Дональд Трамп на свое выступление надел темно-синий костюм, белую рубашку и любимый красный галстук.
