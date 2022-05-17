Фотографы засняли, как королева Елизавета II незаметно подкрашивала губы на шоу в Виндзоре

Недавнее появление Ее Величества на публике вызвало много эмоций у поклонников монарха. Впервые за два месяца Елизавета II появилась на масштабном публичном мероприятии и выглядела потрясающе.
Вопреки проблемам с мобильностью, которые у нее возникли на 96-м году жизни, монарх нашла в себе силы лично посетить Королевскую Виндзорскую конную выставку, а на следующий день и специально подготовленное к ее платиновому юбилею шоу.
Во время прибытия Ее Величества публика аплодировала стоя. Когда королева заняла свое место в зале, камеры запечатлели, как она незаметно для окружающих подкрашивает губы розовой губной помадой, которую всегда носит с собой в сумке. Елизавета II не раз была замечена за этим занятием, стоит отметить, что красить губы она умеет даже без зеркала.
Хотя мы не знаем точного оттенка помады королевы, но многим интересно узнать, что же это за помада. Известно, что Елизавета II предпочитает помады бренда Elizabeth Arden, что символично, а также любит бренд Clarins.
Ходят слухи, что именно Clarins молодая королева поручила создать красную помаду для своей коронации в 1953 году.
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