Фотографы засняли, как королева Елизавета II незаметно подкрашивала губы на шоу в Виндзоре

Недавнее появление Ее Величества на публике вызвало много эмоций у поклонников монарха. Впервые за два месяца Елизавета II появилась на масштабном публичном мероприятии и выглядела потрясающе.

Вопреки проблемам с мобильностью, которые у нее возникли на 96-м году жизни, монарх нашла в себе силы лично посетить Королевскую Виндзорскую конную выставку, а на следующий день и специально подготовленное к ее платиновому юбилею шоу.

Во время прибытия Ее Величества публика аплодировала стоя. Когда королева заняла свое место в зале, камеры запечатлели, как она незаметно для окружающих подкрашивает губы розовой губной помадой, которую всегда носит с собой в сумке. Елизавета II не раз была замечена за этим занятием, стоит отметить, что красить губы она умеет даже без зеркала.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Хотя мы не знаем точного оттенка помады королевы, но многим интересно узнать, что же это за помада. Известно, что Елизавета II предпочитает помады бренда Elizabeth Arden, что символично, а также любит бренд Clarins.

Ходят слухи, что именно Clarins молодая королева поручила создать красную помаду для своей коронации в 1953 году.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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