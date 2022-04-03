Французская актриса пришла на фотоколл в свитшоте в цветах украинского флага

Французская актриса пришла на фотоколл в свитшоте в цветах украинского флага

Французская актриса Селин Саллетт продемонстрировала свою поддержку Украине.

41-летняя француженка появилась на фотоколле Infiniti во время 5-го Каннского фестиваля 3 апреля 2022 года в Каннах в желто-голубом свитшоте в цветах украинского флага и джинсах.

Селин Саллетт / Getty Images

Таким образом Селин хотела показать, что поддерживает украинцев во время страшной войны, террора и геноцида, которые развязала на территории Украины Российская Федерация.

Селин Саллетт / Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что Украинский дизайнер Руслан Багинский запустил акцию в поддержку Украины и попросил всех ответить на три вопроса об Украине, украинцах и свободе.

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