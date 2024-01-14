Фредерик X официально провозглашен королем Дании, а его жена Мэри – королевой: фото с церемонии

Кронпринц Фредерик был провозглашен королем с балкона дворца Кристиансборг премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Его мать королева Маргрете II все еще остается королевой, но уже не правящей. В новогоднюю ночь она заявила, что отрекается от трона в пользу старшего сына, ссылаясь на проблемы со здоровьем.
Королева Маргрете II стала первым монархом Дании, отрекшимся от престола почти за 900 лет, когда она передала трон своему сыну, ставшему королем Фредериком X.
Маргрете, правящая 52 года, подписала официальную декларацию в 14:00 на заседании Государственного совета. Потом она встала со стула и провозгласила: "Боже, храни короля!" Фредерик присутствовал и сидел во главе стола, рядом со своим старшим сыном и теперь наследником датского престола - принцем Кристианом.
Позже новый монрах был официально провозглашен королем с балкона королевского дворца Кристиансборг в Копенгагене. На балконе к нему присоединилась супруга – теперь королева-консорт Мэри и четверо детей – принц Кристиан, принцесса Изабелла, принцесса Жозефина и принц Винсент.
Публика, собравшаяся у дворца восторженно ликовала. Фредерик заметно нервничал, когда произносил речь. После к нему присоединилась семья. В конце Фредерик и Мэри слились в поцелуе, и публика начала еще громче аплодировать.
Маргрете II заявляла, что срекается трона из-за проблем со здоровьем, но в прессе также появлялась информация, что истинной причиной такого ее решения было лишь одно желание – сохранить брак сына, которого ранее подозревали в измене.
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