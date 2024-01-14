Фредерик X официально провозглашен королем Дании, а его жена Мэри – королевой: фото с церемонии

Его мать королева Маргрете II все еще остается королевой, но уже не правящей. В новогоднюю ночь она заявила, что отрекается от трона в пользу старшего сына, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Маргрете II с сегодняшнего дня больше не королева Дании / Фото: Associated Press

Королева Маргрете II стала первым монархом Дании, отрекшимся от престола почти за 900 лет, когда она передала трон своему сыну, ставшему королем Фредериком X.

Фредерик X стал новым королем Дании на церемонии, которая прошла на балконе дворца Кристиансборг / Фото: Associated Press

Маргрете, правящая 52 года, подписала официальную декларацию в 14:00 на заседании Государственного совета. Потом она встала со стула и провозгласила: "Боже, храни короля!" Фредерик присутствовал и сидел во главе стола, рядом со своим старшим сыном и теперь наследником датского престола - принцем Кристианом.

Позже новый монрах был официально провозглашен королем с балкона королевского дворца Кристиансборг в Копенгагене. На балконе к нему присоединилась супруга – теперь королева-консорт Мэри и четверо детей – принц Кристиан, принцесса Изабелла, принцесса Жозефина и принц Винсент.

Фредерик X стал новым королем Дании на церемонии, которая прошла на балконе дворца Кристиансборг / Фото: Associated Press

Публика, собравшаяся у дворца восторженно ликовала. Фредерик заметно нервничал, когда произносил речь. После к нему присоединилась семья. В конце Фредерик и Мэри слились в поцелуе, и публика начала еще громче аплодировать.

Фредерик X стал новым королем Дании на церемонии, которая прошла на балконе дворца Кристиансборг / Фото: Associated Press

Маргрете II заявляла, что срекается трона из-за проблем со здоровьем, но в прессе также появлялась информация, что истинной причиной такого ее решения было лишь одно желание – сохранить брак сына, которого ранее подозревали в измене.

Фредерик X стал новым королем Дании на церемонии, которая прошла на балконе дворца Кристиансборг / Фото: Associated Press

Фредерик X стал новым королем Дании на церемонии, которая прошла на балконе дворца Кристиансборг / Фото: Associated Press

Король Фредерик X и королева Мэри с детьми / Фото: Associated Press

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