Фрэнсис Шанд Кидд: как мать принцессы Дианы бросила детей ради нового любовника и умирала в одиночестве

Она была дочерью Мориса Роша, 4-го барона Фермоя и женой Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера, от которого родила пятерых детей, включая Диану, принцессу Уэльскую.

Фрэнсис Шанд Кидд, 1969 год / Фото: Getty Images

Их венчание прошло 1 июня 1954 года в Вестминстерском аббатстве, на церемонии присутствовали и королева Елизавета II с мужем принцем Филиппом. 18-летняя Фрэнсис стала самой молодой невестой в аббатстве после 1893 года. Этот брак не был счастливым. В нем родилось трое дочерей (Сара, Джейн и Диана) и два сына (старший Джон умер во время родов) и младший Чарльз. Муж Фрэнсис мог быть жестоким с женой и детьми, часто поднимал на нее руку, о чем его дочь Диана рассказывала в своей автобиографии "Диана. Настоящая история из ее уст".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В 1967 году, когда младшему ребенку супругов было три года, Фрэнсис оставила мужа и ушла к любовнику — Питеру Шанду Кидду, бизнесмену из Австралии. А еще через два года Спенсеры развелись. Граф Спенсер отсудил детей у жены и воспитывал (если это можно так назвать) пятерых детей сам.

В 1975 году Джон Спенсер унаследовал графский титул, а в 1976 женился во второй раз на Рейн Маккоркодейл, которая стала новой графиней Спенсер.

Диана, принцесса Уэльская, обедает со своей мачехой Рейн Спенсер в отеле Connaught в Мейфэре / Фото: Getty Images

Раскол семьи привел к сложным отношениям Фрэнсис с младшей дочерью Дианой. Как вспоминал брат Дианы Чарльз: "Собирая вещи перед отъездом, она пообещала Диане, что вернется, чтобы навестить ее. Диана ждала ее на пороге, но она так и не пришла. Наш отец был тихим, постоянным источником любви, но наша мать не была создана для материнства… она не могла этого сделать. Она была влюблена в кого-то другого, по-настоящему увлечена", - вспоминает историю Daily Mail.

Принцесса Уэльская стоит со своей матерью миссис Шанд Кид в церкви, где ее брат, виконт Олторп, женится на Виктории Локвуд 15 сентября 1989 года в Лондоне / Фото: Getty Images

А когда Фрэнсис сказала в интервью за несколько месяцев до смерти дочери, что это "совершенно чудесно", что ее лишили титула Ее Королевского Высочества после развода с тогдашним принцем Чарльзом, Диана больше никогда с ней не разговаривала.

Похороны Дианы, принцессы Уэльской, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Джейн Феллоуз, миссис Фрэнсис Шанд Кидд и леди Сара Маккоркодейл (слева на право) / Фото: Getty Images

В 1988 году второй муж Фрэнсис ушел от нее к более молодой женщине спустя почти 20 лет брака. Мать Дианы нашла утешение в религии. Она приняла католицизм в возрасте 58 лет и посвятила свою жизнь церкви.

Фрэнсис Шанд Кидд / Фото: Getty Images

Фрэнсис продолжала жить спокойной жизнью после смерти Дианы, у нее развилась болезнь Паркинсона и рак мозга. Она скончалась в возрасте 68 лет, 3 июня 2004 года в своем доме в Шотландии. На ее похоронах 10 июня присутствовали ее внуки принцы Уильям и Гарри.

Принцы Уильям и Гарри со своей кузиной Лорой Феллоуз на похоронах своей бабушки Фрэнсис Шанд Кидд в соборе Святого Колумбы / Фото: Getty Images

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