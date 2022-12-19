Фрейлина королевы Елизаветы II, которая была уличена в расистском скандале, принесла свои извинения

В прошлом месяце королевская семья была замешана в очередном расистском скандале, который на днях завершился мирным урегулированием инцидента.

Во время приема королевы Камиллы в Букингемском дворце давняя фрейлина покойной королевы Елизаветы - леди Сьюзан Хасси - позволила себе задать крайне неудобные вопросы присутствовавшей на мероприятии активистке по борьбе с домашним насилием Нгози Фулани. Леди Сьюзан спрашивала, где родилась госпожа Нгози, какой она национальности, откуда на самом деле родом и так далее.

Королева Камилла на том самом приеме / Фото: Associated Press

Буквально на следующий день дворец сообщил, что сотрудница короля Чарльза III была уволена. А теперь появились новые подробности этой истории. Леди Сьюзан Хасси извинилась за расистский инцидент во дворце во время личной встречи с Нгози Фулани.

"На этой встрече, наполненной теплотой и пониманием, леди Сьюзан принесла свои искренние извинения за сделанные комментарии и страдания, которые они причинили госпоже Фулани", - говорится в заявлении дворца. "Леди Сьюзан пообещала углубить свое понимание связанных с этим чувств и благодарна за возможность узнать больше о проблемах в этой области", - сообщил дворец.

Сьюзан Хасси и Нгози Фулани / Фото: Getty Images

В заявлении добавили, что госпожа Фулани, которая несправедливо получила самый ужасный поток оскорблений в социальных сетях и других местах, приняла эти извинения и понимает, что злого умысла не было, сообщает People.

Леди Сьюзан является крестной матерью принца Уильяма и много лет работала с королевой Елизаветой II. После того как скандал стал достоянием публики, дворец выпустил заявление, где сообщалось, что старший член команды короля Чарльза уходит в отставку после обвинений в расизме.

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