Фрейлина королевы Елизаветы II отреагировала на то, что король Чарльз не пригласил ее на коронацию

Не только Сара Йоркская не получила приглашение на коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы.

Леди Памела Хикс, которая была подружкой невесты и фрейлиной королевы Елизаветы, а в прошлом сентябре присутствовала на государственных похоронах Ее Величества, не получила приглашение на коронацию сына Елизаветы – короля Чарльза III. Леди Памела отреагировала на это словами: "Очень благоразумно".

(листайте фото вправо)

19 апреля женщине исполнилось 94 года. Ее дочь Индия Хикс поделилась фотографией мамы в Instagram и тем, как король Чарльз объяснил леди Памеле, почему ее не пригласили на столь грандиозное событие.

"Один из личных секретарей короля передавал послание от монарха. Они объяснили, что эта коронация будет сильно отличаться от коронации королевы в 1953 году. И 8000 гостей будут снижены до 1000, что облегчит бремя на государство.

Леди Памела Хикс с дочерью / Фото: Getty Images

Король передавал свою огромную любовь и извинения, он оскорбил многих родных и друзей сократив список. Моя мама совсем не обиделась. "Это очень, очень разумно", — сказала она. "С большим интересом буду следить за событиями этого нового правления", - сказала женщина.

На одном из снимков, опубликованных дочерью фрейлины королевы, леди Памела запечатлена с юной принцессой Елизаветой.

Леди Памела — дочь лорда Луи Маунтбэттена, который приходился дядей принцу Филиппу, супругу королевы Елизаветы II.

Леди Памела Хикс / Фото: Getty Images

Кстати, дочь леди Памелы поддерживает Украину во время полномасштабного вторжения РФ и в день годовщины этого вторжения публиковала трогательный пост о том, как вместе с членами организации Global Empowerment Mission ездила в село Медыка в Польше в Перемышльском повяте Подкарпатского воеводства вблизи границы с Украиной.

(листайте фото вправо)

Читайте также: