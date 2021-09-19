Фуагра, лобстеры и шампанское: чем кормят и, что предлагают в госпитале, где рожали принцесса Евгения и Меган Маркл

Фуагра, лобстеры и шампанское: чем кормят и, что предлагают в госпитале, где рожали принцесса Евгения и Меган Маркл

Мы знаем, что принцесса Йоркская Беатрис в пятницу была доставлена в госпиталь. Она должна родить в октябре, но есть вероятность, что это может произойти немного раньше заявленного срока.

Пока что никакой информации о состоянии здоровья принцессы Беатрис нет. Так же достоверно не известно, где именно принцесса Йоркская будет рожать. Ранее в нашем материале мы предполагали, что это может быть за госпиталь.

Одним из вариантов была больница Портленда. Здесь рожала сестра Беатрис – принцесса Евгения в феврале 2020 года и жена принца Гарри – Меган Маркл, в мае 2019-го. А еще сама принцесса Беатрис появилась на свет в стенах этого родильного дома.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном уезжали из Портленда / Getty Images

Больница Портленда находится в Лондоне. Информация о том, что входит в стоимость родов есть на сайте госпиталя, а фотографии палат - в Instagram.

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Самый дешевый пакет родов под руководством консультанта обойдется в 6760 фунтов стерлингов (9345 тысяч долларов). В эту стоимость входит также послеродовая физиотерапия, одна ночь для матери и партнера, ежедневный послеобеденный чай и завтрак, а также услуги акушерки на протяжении всего этого времени.

Самый дорогой пакет для родов под руководством консультанта стоит 8110 фунтов стерлингов (11212 тысяч долларов) за экстренное кесарево сечение.

А если вы хотите, чтобы акушерка из Портленда заботилась о вас и на протяжении беременности, то начиная с 30 недели беременности такой пакет стоит 9950 фунтов стерлингов (13775 тысяч долларов) и с 10 недели беременности это будет стоить 11450 фунтов стерлингов (15829 тысяч долларов).

Какой из этих пакетов выбрала Беатрис, загадка. Но мы надеемся в ближайшее время узнать подробности.

Как пишет Hello! в госпитале есть эксклюзивные номера, зарезервированные специально для членов королевской семьи и знаменитостей, где, вероятно, останавливались Меган Маркл и принцесса Евгения, которые стоят более 5000 фунтов стерлингов за ночь (6900 тысяч долларов).

Меган с сыном Арчи / Instagram savewithstories

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В каждом номере есть круглосуточное обслуживание, роскошные туалетные принадлежности, ванные комнаты и отдельная гостиная в более дорогих люксах. Также есть ясли для новорожденных, где матери могут оставить своих малышей на ночь, чтобы немного отдохнуть и поспать.

Что касается еды, то новоиспеченным мама преподносят праздничный обед после родов, который обычно включает в себя послеобеденный чай, лобстеров, устриц, фуа-гра и шампанское на серебряных тарелках.

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