Футболист Александр Зинченко растрогал подписчиков милыми семейными фото с женой и маленькой дочкой

Украинский футболист и звезда английского "Манчестер Сити" – Александр Зинченко показал свою семью, пришедшую поздравить его с победой в матче.
В воскресенье, 22 мая, в рамках заключительного 38-го тура чемпионата Англии (АПЛ) "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Астон Виллу". И в напряженном поединке за чемпионство команда, в которой играет украинец победила.
Все соцсети облетело видео, как украинский защитник Александр Зинченко растрогался, празднуя победу и обернул свой чемпионский трофей во флаг Украины.
В Instagram футболист опубликовал семейную фотографию на которой запечатлен вместе с женой Владой и их маленькой дочерью Евой.
"Моя жизнь", - коротко подписал фотографии футболист.
(смотрите фото и видео листая вправо)
На втором снимке Зинченко запечатлен с малышкой Евой на руках, а его супруга Влада сидит с другой стороны от мужа и дочери, посередине между ними стоит чемпионский кубок.
Поклонники отреагировали на фото трогательными комментариями:
"По-настоящему трогательно. Семья Зинченко гордится украинским народом", "Как это хорошо, вы классные. Поздравляем с победой! И скоро наша Украина победит и будет свободна", "ААААА какие же они чудесныееее, маньопка Евочка то вообще", - пишут фолловеры в комментариях.
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