Футболку Кузьмы Скрябина, в которой он посылал Путина со сцены, продали на аукционе за 255 тысяч гривен

Футболку Кузьмы Скрябина, в которой он посылал Путина со сцены, продали на аукционе за 255 тысяч гривен

Недавно дочь легендарного Кузьмы Скрябина – Барбара Кузьменко – выставила на аукцион личную вещь отца, чтобы помочь украинским защитникам.

На благотворительный аукцион она передала футболку музыканта с надписью Georgia. В ней Кузьма, в частности, выступал на фестивале "Файне місто" в 2014 году, когда в нашу страну пришла война. Тогда певец просто со сцены послал Путина.

Кузьма Скрябин / instagram.com/kuzmenko_barbara

И вот в Instagram Stories девушка сообщила, что футболку Кузьмы с надписью "Georgia" продали на аукционе за 255 тысяч гривен. Все вырученные деньги пойдут на закупку лекарств для фонда имени Андрея и покупку машины для ВСУ. Отчет Барбара обещала опубликовать у себя в блоге.

Кузьма Скрябин / instagram.com/kuzmenko_barbara

Полное выступление Скрябина в тот вечер также было опубликовано на странице Instagram @b42kon.help, где проходил аукцион.

Напомним, ранее мы рассказывали, что флисовая кофта, в которой президент Зеленский появился на встрече с Борисом Джонсоном в Киеве, была продана на аукционе в Лондоне за 90 тысяч долларов.

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