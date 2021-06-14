Футбольный матч Нидерланды-Украина: как болела за своих королева Максима

Пока все украинские болельщики не отрываясь следили за драматическим матчем у экранов своих телевизоров, король и королева Нидерландов болели на стадионе.
Сегодня в Амстердаме сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 3:2. Это был очень яркий и очень напряженный матч. К сожалению, он завершился победой команды Нидерландов.
На трибунах можно было заметить страстных футбольных болельщиков короля Виллема-Александра и королеву Максиму. Они не скрывали волнения и радости по поводу победы своей сборной.
Королева максима для выхода надела оранжево-красный брючный костюм и бежевый шелковый топ. Она очень эмоционально реагировала на происходящее и выглядела очень эффектно.
Читайте также: В костюме с ярким акцентом и в ободке: королева Максима посетила несколько мероприятий