Футбольный матч Нидерланды-Украина: как болела за своих королева Максима

Пока все украинские болельщики не отрываясь следили за драматическим матчем у экранов своих телевизоров, король и королева Нидерландов болели на стадионе.

Сегодня в Амстердаме сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 3:2. Это был очень яркий и очень напряженный матч. К сожалению, он завершился победой команды Нидерландов.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

На трибунах можно было заметить страстных футбольных болельщиков короля Виллема-Александра и королеву Максиму. Они не скрывали волнения и радости по поводу победы своей сборной.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

Королева максима для выхода надела оранжево-красный брючный костюм и бежевый шелковый топ. Она очень эмоционально реагировала на происходящее и выглядела очень эффектно.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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