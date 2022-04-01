"Фюрер" болен: в СМИ обсуждают новые диагнозы Путина

В том, что кремлевский диктатор не здоров, сомнений давно нет.

Мы уже разбирались в диагнозах Путина, которые в разное время активно обсуждались на просторах интернета. А сейчас в прессе обсуждают еще несколько версий болезней президента РФ.

Психическая нестабильность

Владимир Путин / Getty Images

Японская компания Risk Measurement Technologies сравнила голос Путина в 2020 году с недавним и говорит, что президент проявляет признаки стресса, поскольку его армия продолжает терпеть неудачу.

Речевые аналитики предположили, что Владимир Путин испытывает высокий уровень стресса и психическую нестабильность, что, в общем-то, совсем не удивительно. Многие заявления, которые появляются в СМИ, и вовсе свидетельствуют о том, что кремлевского лидера не информируют правдиво о реальных делах на войне.

Японские СМИ заявляют, что программа может определить психическое состояние человека по изменению его голосовых связок, влияющему на манеру речи. И первоначальный оптимизм российского лидера по поводу конфликта сменился сильным стрессом, свидетельствует аудио.

Компании Nikkei и Risk Measurement Technologies, базирующиеся в Йокогаме, изучили 1 час 19 минут голосовых образцов Путина в период с 1 февраля по 18 марта 2022 года. Анализ аудиозаписи показывает, что уровень его стресса был повышен, начиная с дней до вторжения в Украину 24 февраля, и резко возрос в начале марта, когда Москва отреагировала на ужесточение санкционной сети вокруг страны.

Рак щитовидной железы

То, что у Путина не порядок с психикой, известно давно. Однако появились и новые сведения, которые предполагают, что он страдал или до сих пор страдает от рака щитовидной железы.

Владимир Путин / Getty Images

Издание Mirror пишет, что на побегушках у кремлевского лидера постоянно находится хирург из Московской центральной клинической больницы Евгений Селиванов. Поговаривают, он летал к президенту России на черноморский курорт Сочи около 35 раз в 2017 году. А в 2020 году Путин публично проявлял интерес к проблеме рака щитовидной железы во время встречи с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым, который является начальником старшей дочери Путина Марии Воронцовой.

Дедов рассказал президенту о высокой распространенности рака щитовидной железы и рассказал о новом гормональном препарате "Тирогин", который борется с метастазами после операций. Президента тогда очень интересовало, действительно ли восстановление после лечения рака щитовидной железы возможно в 95-98%, и на свой вопрос он получил утвердительный ответ.

В медицинских кругах действительно говорят о проблемах со здоровьем президента Путина. Видимо, по этой причине он изолируется от людей, сидит на встречах с коллегами за 20-метровыми столами, а во время пандемии COVID-19 несколько месяцев находился в полной изоляции. И сейчас тоже прячется в бункере.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Getty Images

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