"Фюрер" приказал: Алина Кабаева избавилась от ребенка Путина

Несколько месяцев назад СМИ трубили о беременности экс-спортсменки Алины Кабаевой. Отцом ребенка называли Путина, и он, как писали, был крайне не рад тому факту, что его так называемая любовница снова в интересном положении.

Телеграм-канал Generall SVR сообщает, что Алина Кабаева сейчас не появляется на публике из-за того, что вынуждена была сделать аборт, на котором настоял Путин.

"Многолетняя сожительница президента России Владимира Путина уже давно не показывается на публике и даже проигнорировала приглашение от своей "второй мамы" Ирины Винер почтить своим присутствием организованный Винер гала-концерт в Москве, приуроченный ко Дню города, в котором приняли участие все главные звезды отечественной гимнастики.

Кабаева отклонила даже предложение передать привет участникам мероприятия в видеоформате. Причина отказа Алины принять участие в гала-концерте - состояние здоровья бывшей спортсменки", - пишет канал.

Алина Кабаева / Фото: Getty Images

Далее рассказывает о том, что в начале мая стало известно о беременности Кабаевой, а после того, как стало известно, что она ждет девочку, президент счел беременность Кабаевой несвоевременной, а рождение еще одного, незапланированного, ребенка - нежелательным. Случилось бы такое же, если бы это был мальчик, можем только догадываться.

"Отношения между Путиным и Кабаевой ухудшились, а в конце августа президент настоял, чтобы Алина сделала аборт несмотря на то, что срок беременности был уже более 20 недель и никаких медицинских и социальных показаний для прерывания беременности не было. После аборта возникли осложнения, и некоторое время Кабаева не могла появляться на публике", - рассказывает канал.

Алина Кабаева / Фото: Getty Images

О каким именно осложнениях идет речь, неизвестно. Как и то, когда Кабаева начнет появляться на публике снова.

Ранее мы рассказывали, что у Путина обострились проблемы с почками и на арену вместо него снова выходил двойник.

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