"Фюрер" расстроил свою "Еву Браун": почему Кабаева обиделась на Путина

Недавно Великобритания ввела персональные санкции против ближайших родственников Путина – его экс-супруги Людмилы Очеретной, а также нынешней любовницы (или уже жены) Алины Кабаевой и рядя других приближенных людей. Но, говорят, эти санкции не нанесли существенного ущерба, а сам диктатор воспринял новость про санкции спокойно.

Телеграм-канал Generall SVR опубликовал информацию о том, как же отреагировал на санкции против "приближенных" президент РФ.

"Путин воспринял новость о санкциях довольно спокойно, морально он уже был готов к этому. На бывшую жену ему плевать, он к ней давно равнодушен, а отношения президента с Алиной Кабаевой в последнее время трудно назвать идеальными, и это несмотря на недавнюю новость о беременности Алины. Путин явно не готовился очередной раз стать отцом, и незапланированная беременность Кабаевой больше его озадачила, чем обрадовала. После того как он узнал, что у него будет очередной ребенок, он практически не общался с Алиной, избегая встреч и совместного времяпровождения, обосновывая утрату интереса государственными делами", - пишут на канале.

Алина Кабаева / Фото: Getty Images

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Неделю назад, 12 мая, Кабаева отпраздновала 39-й день рождения. В прессе писали, что в этот день и он, и она находились в Сочи. Встретились, Путин преподнес Алине подарок. Но встреча эта была достаточно формальной и холодной.

"Кабаева получила от Путина формальные поздравления и подарок лишь во второй половине дня, и это ее очень расстроило", - пишут на канале. Видимо, госпожа Кабаева хотела внимания и не получила его должным образом и очень огорчилась. А если предположить, что Алина действительно беременна, то расстроить беременную женщину может любая мелочь.

Алина Кабаева и Владимир Путин / Фото: Getty Images

В ту же ночь, напомним, Путину провели хирургическую процедуру, но это еще не та операция, которая предстоит диктатору, и о которой все говорят. Очевидно, кремлевский лидер сильно тревожится вопреки тому, что к операции уже все готово.

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