"Фюрер" тревожится: дочери и любовница Путина теперь под усиленной охраной

Есть страх и волнение среди элит, а российские активисты считают, что убийство Дугиной - это только начало.

Однако стоит отметить, что президенту Путину убийство дочери Александра Дугина преподнесли именно как спецоперацию западных спецслужб "с целью отмщения за неудавшееся отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет телеграмм-канал Generall SVR.

"Особый акцент в докладе для Путина сделан именно на дочь Сергея Скрипаля Юлию, которая стала жертвой покушения вместе с отцом, проведя аналогию с Дугиным и его дочерью Дарьей, дескать, это месть "англосаксов". Конечно, по мнению авторов доклада президенту, украинские исполнители были лишь марионетками в руках западных "кукловодов", - пишет канал и добавляет, что после этого доклада "фюрер" принял решение усилить охрану своих дочерей и внуков, которые живут отдельно, и близких родственников своей (подставной любовницы) Алины Кабаевой.

Путин и Кабаева / Фото: Associated Press

Теперь дети и близкие Путина находятся под круглосуточной усиленной охраной.

"Президент также проникся искренним сочувствием к Александру Дугину, но никаких решений по эскалации конфликта в Украине не принял и даже не вынес этот вопрос на обсуждение", - пишет канал.

Отметим, ранее на этом канале предполагали, что Дугин сам принес свою дочь в жертву для того, чтобы продемонстрировать Путину, что и его дети тоже могут быть в опасности и мотивировать его усилить давление и развязать еще более кровожадную войну.

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