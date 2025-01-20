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Габриэлла в полушубке, а Жак в пальто: дети княгини Шарлин побывали на цирковом представлении с отцом

Габриэлла в полушубке, а Жак в пальто: дети княгини Шарлин побывали на цирковом представлении с отцом

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

Князь Альбер II присоединился к своей старшей сестре принцессе Стефании и посетил 47-й Международный цирковой фестиваль.

Князь Монако взял с собой на публичное мероприятие 10-летних детей – принца Жака и принцесса Габриэллу.

Юный принц был одет в синее пальто, синие джинсы и кроссовки на липучках, а его сестра Габриэлла также была в джинсах, серой водолазке и сером полушубке. У девочки в ушах были миниатюрные золотые серьги с жемчугом, а волосы были собраны в хвост.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Getty Images
Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

Принцесса Стефания уже несколько дней посещает цирковые представлений, которые проходят в Монако. Вместе с ней в этот день была ее 26-летняя дочь Камилла Готлиб. Принцесса была в черной кофте и брюках, а сверху набросила белое пальто, а ее дочь была в кофейном пальто, к которому подобрала черную рубашку, брюки в тон и рыжие ботинки. Альбер носил черное пальто, серые брюки и обут в черные кожаные туфли. У всех членов княжеской семьи были одинаковые шарфики.

Принц Жак и принцесса Габриэлла с отцом Альбером и тетей Стефанией / © Getty Images
Принц Жак и принцесса Габриэлла с отцом Альбером и тетей Стефанией / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин не присоединилась к мужу и детям на цирковом представлении. В прошлый раз мы видели ее, когда она появилась вместе с семьей на записи новогоднего поздравления.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / © Getty Images
Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

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