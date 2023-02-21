Галстук в цвет украинского флага: выходы Джо Байдена с сине-желтым аксессуаром

Мы собрали подборку фотографий, сделанных в разное время, на которых президент США предстал в сине-желтом галстуке.

Вчера, 20 февраля, в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Киев посетил большой друг и надежный партнер нашей страны – президент США Джо Байден.

Он продемонстрировал поддержку украинскому народу не только своим приездом, но и внешним видом – Байден надел галстук в цвет украинского флага – сине-желтый.

Джо Байден и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

В этом символическом галстуке американский лидер вышел из вагона на главном железнодорожном вокзале, прошелся по перрону, прогулялся по Михайловской площади и побывал в Мариинском дворце.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Елена Зеленская, Владимир Зеленский и Джо Байден / Фото: Associated Press

Кстати, в нем Байден появляется уже не в первый раз. В сине-желтом аксессуаре Джо встречал Владимира Зеленского в Белом доме в Вашингтоне в декабре прошлого года.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Байден дополнил свой деловой образ сине-желтым полосатым галстуком, в котором в мае появился на встрече с владельцем O'Connor Farms Джеффом О'Коннором и членом палаты представителей Робином Келли в штате Иллинойс. Тогда он также посетил ферму, чтобы обсудить поставки продуктов питания и цены в результате путинского вторжения в Украину.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

В сине-желтом галстуке американского президента видели в начале июля на Южной лужайке Белого дома рядом с женой перед его поездкой в Кливленд.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А в августе Байден с семьей прибыл на частный остров Киава в Южной Каролине в отпуск. Из самолета он вышел в сине-желтом галстуке.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джо Байден посетил Варшаву. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и выступил с речью.

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