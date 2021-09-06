Гарри должен сказать правду: названо имя предполагаемого королевского расиста

Будущие мемуары принца Гарри, над которыми он сейчас работает, обрастают новыми подробностями.

Уже известно, что герцог Сассекский получит за эту работу 20 миллионов долларов, а его мемуары будут состояться из четырех томов. Что именно расскажет в книгах принц Гарри – представить даже сложно, ведь ему всего 36 лет. К примеру, его двоюродный дед король Эдуард VIII написал мемуары в 50-х годах, когда ему было уже за 50. Но Гарри идет другим путем.

Как пишет The Sun, бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл утверждает, что Гарри назовет имя королевского расиста, человека, который интересовался цветом кожи первенца Гарри и Меган Маркл – Арчи, когда он родился. Баррелл говорит, что Гарри "собирается раскрыть это имя, и что этим человеком был не его отец принц Чарльз, а его супруга – герцогиня Корнуольская Камилла.

Принц Гарри, Меган Маркл, королева Елизавета II, герцогиня Корнуольская / Associated Press

По словам Баррелла, 36-летний принц не станет скрывать ее имя, которая заняла место его матери принцессы Дианы, после ее смерти. Однако нет никаких сомнений в том, что, раскрыв правду это лишь усугубит и без того непростые отношения между Гарри и его отцом Чарльзом.

А вот королевский журналист Омид Скоби в своей книге "В поисках свободы" утверждает, что герцог и герцогиня всерьез думали о том, чтобы рассекретить имя человека, который интересовался цветом кожи их первенца Арчи, но вряд ли сделают это.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

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63-летний Пол Баррелл сказал журналу Closer: "Издатель, Penguin, без сомнения, захочет вложить свои деньги в сделку с этой книгой. Это означает, что им не нужна неопределенность - им нужны имена и конкретика". Сам же господин Баррелл настаивает на том, что за годы службы в королевском дворце он никогда не слышал каких-либо расистских убеждений в "Фирме", а проработал он там не много, ни мало 10 лет.

Ранее принц Гарри поддержал сериал "Корона", публично заявив, что ему нравится, как в нем изображена его мачеха Камилла Паркер-Боулз. Вероятно, на нее у принца также есть обида за то, что по мнению многих именно Камилла стала человеком, разрушившим брак его родителей.

Меган Маркл и герцогиня Корнуольская Камилла / Associated Press

Напомним, мемуары принца Гарри будут выпущены в 2022 году, когда его бабушка будет праздновать платиновый юбилей правления.

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