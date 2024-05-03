Гарри едет в Лондон: стало известно, состоится ли встреча герцога с отцом - королем Чарльзом

8 мая герцог Сассекский будет присутствовать на службе в честь 10-летия "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла в Лондоне.

Сообщается, что принц Гарри хочет ненадолго встретиться со своим отцом Чарльзом, который лечится от рака, но недавно вернулся к исполнению своих королевских обязанностей. Однако, как пишет express.co.uk, встреча если и состоится, то без участия королевы Камиллы.

В этот же день монарх должен присутствовать на вечеринке в саду Букингемского дворца. Так что, если у него будет время на встречу с сыном, она может состояться.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, во время своего последнего визита в Великобританию в начале февраля Гарри провел короткую 45-минутную встречу с королем в Кларенс-хаусе. И тогда королева Камилла была очень недовольна тем, как все прошло.

Встреча с Уэльскими у принца Гарри также не запланирована.

Принц Гарри и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл вместе с ним в Лондон не поедет, но вылетит в Нигерию, а после визита в Британию принц присоединится к ней.

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