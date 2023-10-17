Гарри хочет домой: зачем герцог Сассекский ищет дом в Великобритании

Недавно король Чарльз III выселил Гарри и Меган из их дома во Фрогморе. Так что принцу придется подсуетиться, чтобы найти себе другой дом, так как жить с членами своей королевской семьи он не может. Да и его супруга Меган вовсе не хочет возвращаться в Британию.

Сообщается, что принц Гарри хочет купить дом в Великобритании, поскольку он хочет делить свое время между Великобританией и США, пишет express. Но финальное слово за Меган.

Источник сообщил ОК!: "Между парой есть разногласия по этому вопросу, но вскоре они начнут искать собственную недвижимость недалеко от Лондона, и Гарри во многом возглавляет это дело".

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

Гарри не будет просить у своего отца, короля Чарльза, недвижимость в королевском поместье, продолжил источник, из-за "проблемы, которая возникла с коттеджем Фрогмор. Время от времени пользоваться небольшой квартирой в ​​Кенсингтонском дворце – это одно, но, когда дело дойдет до дома в Великобритании, они купят его сами", - заявил источник.

Пару попросили покинуть Фрогмор-коттедж в начале этого года после того, как в январе Гарри опубликовал свои мемуары "Запасной", в которых раскрылось множество интимных подробностей о королевской семье. В США герцог и герцогиня Сассекские переехали в 2020 году после того, как сложили с себя королевские обязанности.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

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