Гарри и Камилла: почему принц невзлюбил герцогиню Корнуольскую

Королевские эксперты не против поразмышлять о том, как принц Гарри относится к своим королевским родственникам. Под прицел попала герцогиня Корнуольская Камилла.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала, как отношения пары вышли из-под контроля, и теперь Гарри не питает к герцогине особой теплоты.

75-летняя Камилла является мачехой 37-летнего принца Гарри с тех пор, как вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году. После смерти принцессы Дианы принц Чарльз не сразу познакомил своих сыновей с Камиллой. Это произошло в 1998 году, и, говорят, принцы сразу нашли общий язык с Камиллой. Но с годами это изменилось.

Выступая в подкасте Mirror’s Pod Save the Queen, Ингрид Сьюард заявила: "Я не думаю, что Гарри заинтересован в развитии отношений с мачехой на данном этапе своей жизни".

Принц Гарри, герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Королевский эксперт объяснил, что изначально принцы Уильям и Гарри были очень счастливы принять Камиллу в семью, ведь она держалась в тени и не вмешивалась в их жизнь, пишет Daily Mail.

Ингрид прокомментировала отношения Гарри и Камиллы после того, как биограф принцессы Дианы Тина Браун заявила, что герцог Сассекский "терпеть не может" Камиллу и в своих будущих мемуарах, которые, напомним, не выйдут в 2022 году, как предполагалось ранее, намерен раскрыть некоторые подробности жизни Камиллы и Чарльза.

В своей книге "Дворцовые документы" автор пишет, что принц Уильям вырос, чтобы принять отношения своего отца с Камиллой, но Гарри очень зол на то, что герцогиня Корнуольская станет королевой-консортом, когда принц Чарльз станет королем.

Принц Гарри, герцогиня Камилла и принц Чарльз

Напомним, в феврале 2022 года королева Елизавета II огласила свою волю относительно будущего титула герцогини Корнуольской Камиллы. После смерти королевы Елизаветы II, когда на трон взойдет ее старший сын, жена Чарльза Камилла должна была бы получить титул принцессы-консорта, а получит титул королевы-консорта.

Читайте также: