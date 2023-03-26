Гарри и Меган готовы приехать на коронацию короля Чарльза III, но есть условие

Герцог и герцогиня Сассекские все еще не подтвердили, что будут участвовать в коронации короля Чарльза III, но их присутствие ожидается.

Говорят, что Меган и Гарри хотят стать частью "особого семейного момента", когда король Чарльз III, королева Камилла и Кейт и Уильям Уэльские вместе с детьми выйдут на балкон Букингемского дворца. И могут шантажировать монарха именно этим. Но известно, что король против, так как принял решение о том, что на этом балконе отныне будут появляться только старшие работающие члены семьи.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

В день коронации у сына пары принца Арчи день рождения. Ему исполнится пять лет. Поэтому очень вероятно, что паре придется взять с собой детей в Великобританию и отпраздновать день рождения уже после коронации, пишет Express.

Также известно, что пара попросила остановиться во Frogmore Cottage, из которого король Чарльз III еще в январе попросил выселиться пару. Но, есть вероятность, что Сассекским все же разрешат пожить там несколько дней, которые они пробудут в Лондоне, если приедут на коронацию.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, подробнее о том, что будет происходить в день коронации мы рассказываем вот в этом материале.

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