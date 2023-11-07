Гарри и Меган снова оскандалились: что произошло в этот раз

Герцога и герцогиню Сассекских критикуют за то, что они продолжают пользоваться частным самолетом, несмотря на речи об охране окружающей среды и климатическом кризисе.

Супруги в выходные отправились в Лас-Вегас на концерт Кэти Перри и использовали для этого частный джет. Но супругов вновь раскритиковали за то, что они выбрали самолет, чтобы пролететь всего 577 километров.

К принцу Гарри и Меган Маркл присоединились знаменитости - Зои Салдана, Камерон Диас и Бенджи Мэдден, которые отправились на частном самолете в Лас-Вегас, чтобы посмотреть концерт Кэти Перри в эти выходные. Они вылетели из аэропорта Санта-Барбары, чтобы посмотреть выступление поп-звезды в Resorts World Theater.

Расстояние между Санта-Барбарой и Лас-Вегасом составляет примерно 577 километров и одна такая поездка на самолете занимает всего один час и пятнадцать минут, в сравнении с поездкой на автомобиле, что заняло бы 5-6 часов.

Пара улетела на самолете, совладельцем которого является бизнесмен и ресторатор Майкл Херд , который вместе со своей женой Уитни Вулф, самой молодой миллиардершей и основательницей приложения для знакомств Bumble, за последние месяцы сблизился с Сассекскими, сообщает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Гарри и Меган ранее подвергались критике за то, что они продолжали использовать частный самолет для полетов в экзотические места по всему миру, несмотря на их протесты по поводу борьбы с изменением климата. В сентябре выяснилось, что пара совершила семь международных рейсов всего за две недели, причем критики заявили, что им следует "практиковать то, что они проповедуют".

Всего несколько часов спустя брат Гарри, принц Уильям, вылетел коммерческим рейсом British Airways в Сингапур, чтобы вручить награду Earthshot Prize, которая отмечает победителей за вклад в защиту окружающей среды.

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