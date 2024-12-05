Гарри и Меган соблюдают рождественскую традицию Виндзоров: что это

Принц Гарри и Меган Маркл вот уже четыре года, как встречают Рождество в Калифорнии.

Они не являются желанными гостями в королевской семье Британии после многочисленных скандалов, в которых были замешаны и в Сандрингем их тоже никто уже давно не приглашает.

Но, в своей книге "Запасной" принц Гарри рассказывал о том, что они с Меган чтят одну рождественскую традицию Виндзоров до сих пор.

Речь идет о рождественских подарках, которые, согласно традиции, члены семьи Виндзор открывают не на Рождество, а накануне вечером.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принц Гарри описал празднование одного Рождества в своей книге:

"Это был канун Рождества. Мы общались по FaceTime с несколькими друзьями, в том числе с несколькими из Британии. Мы наблюдали, как Арчи бегает вокруг елки. И мы открывали подарки. Соблюдая традицию семьи Виндзоров".

В Германии рождественские праздники начинаются 24 декабря, когда обмениваются подарками и открывают их, а также украшают рождественскую елку.

Известная как Heiligabend Bescherung – что переводится как "подарки в канун Рождества", – традиция была введена в королевскую семью королевой Викторией и принцем Альбертом, который был немцем.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме в 2018 году / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, каких еще традиций на Рождество придерживается королевская семья Британии.

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