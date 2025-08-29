Гарри и Меган задумали новый фильм о принцессе Диане: что об этом известно

Меган и Гарри / © Associated Press

Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские могут снять документальный фильм, посвященный 30-летию со дня смерти принцессы Дианы.

Как сообщает The Sun, программа, которая, по имеющимся данным, находится на стадии обсуждения, будет приурочена к 2027 году, чтобы отметить 30-ю годовщину со дня роковой автокатастрофы, которая привела к гибели Дианы — матери принцев Гарри и Уильяма.

Этот фильм, наверняка, привлечет массу зрителей, и станет не первым случаем, когда Гарри заговорит о смерти своей матери. Принц никогда не скрывал, какое влияние на него оказала потеря матери, особенно много он писал об этом в своих мемуарах.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, которые были получены в автомобильной аварии в туннеле Pont de l’Alma в Париже. Принцесса ехала на заднем сидении вместе со своим любовником Доди-аль-Файедом, они оба не были пристегнуты. Доди и водитель Мерседес-Бенц S280 Анри Поль, были объявлены погибшими на месте происшествия, принцесса Диана была доставлена в больницу, где скончалась, а телохранитель Дианы и Аль-Файеда, Тревор Рис-Джонс, единственный оставшийся в живых.