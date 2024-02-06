Гарри лично сообщили, что у Чарльза рак: младший сын короля едет в Лондоне

Герцог Сассекский отправится в Великобританию, чтобы увидеть своего отца короля Чарльза III после того, как монарху поставили диагноз рак. Известно, что Чарльз лично сообщил новость своим двоим сыновьям.

По данным Daily Telegraph, принц Гарри, скорее всего, уже вылетел в Лондон из Калифорнии.

Принц Гарри и его супруга Меган, герцогиня Сассекская живут в Монтесито в Калифорнии со своими двумя маленькими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет. Пока неизвестно, присоединятся ли они к нему и когда.

Напомним, вечером в понедельник Букингемский дворец объвил, что у короля диагностировали рак после недавней операции по коррекции увеличенной простаты. Больше деталей не сообщается.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Getty Images

В прошлый понедельник Его Величество был выписан из больницы после операции по поводу увеличения простаты, причем процедура, как сообщается, прошла по плану.

А в воскресенье его заметили посещающим церковь в Сандрингеме со своей женой королевой Камиллой.

Читайте также: