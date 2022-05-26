Гарри может не успеть: отец Меган Маркл в плохом состоянии в больнице

Как известно, принц Гарри никогда не встречался с отцом своей жены Меган.

Британский таблоид Daily Mail считает, что если принц Гарри сейчас не свяжется с бедным отцом Меган, он может пожалеть об этом в будущем.

Дело в том, что отец герцогини Сассекской - Томас Маркл - находится в больнице после пережитого инсульта. Мужчину госпитализировали во вторник - он потерял дар речи и пострадал от падения во время шопинга в мексиканском городе Росарито, где он живет в одиночестве на пенсии.

В Сети появились кадры, на которых бывший директор по свету на телевидении лежит на носилках с кислородной маской, привязанной к лицу, а фельдшер мягко объясняет, что его везут через границу США в Сан-Диего для лечения.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Естественно, сейчас паре, которая декларирует эмпатию как один из основных жизненных принципов, должна была бы забыть прошлые обиды, которых, признаться, было немало, и прийти на помощь одинокому престарелому родственнику.

В любом случае никогда не встречаться с отцом своей жены - это довольно странная позиция. У Гарри, до того как их отношения с Меган стали публичными, было масса шансов познакомиться с Томасом, но он ими почему-то не воспользовался. Позднее, когда отец Меган наговорил много лишнего, назвал принца "сопливым" и "идиотом", встреча, безусловно, уже не была уместна. Но сейчас, когда Томас Маркл в больнице, самое время наконец-то познакомиться.

Сможет ли принц смирить гордость и простить оскорбления его и герцогини и сделать шаг к примирению, мы скоро узнаем. В любом случае, если он собирается это сделать, ему лучше поторопиться.

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