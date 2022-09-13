Гарри не хочет травмировать детей: Арчи и Лили не возьмут на похороны Елизаветы II

Эксперты считают, что на решение герцога Сассекского, возможно, повлияла его собственная травма, полученная в детстве на похоронах его матери Дианы.

Ранее сообщалось, что Меган и Гарри хотят, чтобы их дети попрощались с прабабушкой королевой Елизаветой II и планируют привезти их из Калифорнии в Британию, но сейчас, по данным express, их решение изменилось, так как Гарри пытается уберечь маленьких детей от горя.

Принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

В статье для Telegraph королевский эксперт Брайони Гордон сказал, что Гарри надеется оградить своих детей от подобных болезненных переживаний, с которыми он столкнулся в детстве, когда его мать, принцесса Диана, трагически погибла. Когда хоронили Диану, принцу Гарри было 12 лет.

Маленький принц Гарри с братом Уильямом и отцом Чарльзом / Фото: Associated Press

"Что касается Арчи и Лилибет, кажется маловероятным, что они будут доставлены в Великобританию, как ходят слухи. Герцог стремится оградить их от болезненных переживаний, которые он пережил в детстве, самым мучительным из которых было необходимость идти за гробом своей матери в возрасте 12 лет", - пишет эксперт.

Принц Гарри в интервью рассказывал господину Гордону о пережитом опыте. Он тогда сказал:

"Я могу с уверенностью сказать, что потерял маму в возрасте 12 лет и, следовательно, отключил все свои эмоции в последние 20 лет, что оказало довольно серьезное влияние не только на мою личную жизнь, но и на мою работу. Мой способ справиться с этим заключался в том, чтобы засунуть голову в песок, отказываясь когда-либо думать о моей маме", - говорил тогда Гарри.

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Но с момента интервью прошло пять лет, с тех пор Гарри встретил Меган, а она научила его обращаться за помощью к психологам.

Напомним, на выходных мы видели воссоединение четверки: принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган вышли к публике в Виндзоре, чтобы пообщаться с толпой и посмотреть на горы цветов, которые люди приносят к Виндзорскому замку, где в последние годы жила Елизавета II.

Кейт, Уильям, Гарри и Меган / Фото: Associated Press

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