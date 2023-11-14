Гарри не у дел: принц Уильям тепло поздравил своего отца - короля Чарльза - с юбилеем

Принц Уэльский поделился тремя воспоминаниями, в том числе фотографией из лыжной поездки в Швейцарию в 2004 году. На фото Чарльз и Уильям сидят рядом на фоне белоснежных лыжных трасс. На официальных кадрах отец и сын выглядят счастливыми и непринужденными. В подписи Уильям написал:

"Желаю Его Величеству Королю счастливого 75-летия!"

Еще одна фотография взята из первого июньского выступления короля в качестве монарха, на котором изображены Чарльз, Камилла и семья Уэльских с детьми. Они машут публике с балкона Букингемского дворца.

Последнее изображение — недавнее фото короля Чарльза.

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Все фотографии, судя по всему, были тщательно отобраны, поскольку ни на одной из них не запечатлен брат Уильяма, принц Гарри.

Принц Гарри не поехал на горнолыжный курорт Клостерс со своим отцом и братом в 2004 году, а принц Уильям поехал тогда со своей девушкой Кейт Миддлтон.

Отсутствие Гарри на фотографиях не осталось незамеченным королевскими поклонниками, пишет express, многие из них отметили, что младшего сына Чарльза специально проигнорировали в этот день.

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