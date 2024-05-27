Гарри обратился к принцессе Кейт за помощью: чего хотел "запасной" принц

Стало известно, что принц Гарри обратился к принцессе Кейт после его вражды с королевской семьей, но она отказалась играть роль миротворца, как делала это ранее.

Когда Гарри и его жена Меган ушли из королевской семьи, отказавшись работать на корону и получать государственное финансирование, его отношения с родственниками сильно ухудшились.

Вскоре после этого Сассекские дали ряд интервью, в которых буквально "облили грязью" своих родственников, а "вишенкой на торте" стала книга принца "Запасной", где он так же не очень лестно отзывался о Кейт и Камилле, а также своем брате Уильяме и отце Чарльзе.

Принц Гарри и принцесса Кэтрин / Фото: Associated Press

С тех пор Гарри и Уильям практически не разговаривали, их отец король Чарльз отказался встретиться с младшим сыном во время его недавнего визита в Лондон, а принцесса Кейт не захотела помогать Гарри мириться с семьей.

Королевский писатель Том Куинн рассказал The Mirror, что Гарри связывался с Кейт.

Принц Гарри и принцесса Кэтрин / Фото: Associated Press

"После отъезда из Великобритании Гарри связался по крайней мере с одним членом королевской семьи: Кейт. Она сочувствует, но полностью поддерживает своего мужа и, борясь с собственными проблемами со здоровьем, не собирается играть роль миротворца", - цитирует его слова издание express.co.uk.

Также известно, что когда Кейт объявила всему миру, что у нее рак, принц Гарри и его жена Меган поддержали ее публично, опубликовав послание:

"Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут сделать это конфиденциально и мирно", - говорилось в сообщении Сассекских. Также известно, что пара обратились к Кейт в частном порядке, но точно неизвестно, смогли ли они пообщаться.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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