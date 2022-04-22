Газеты могут увеличивать тираж: из России уходит крупнейший производитель туалетной бумаги

Страна агрессор стремительно несется в свое "светлое" прошлое со всеми его политическими, экономическими, культурными и бытовыми составляющими.

Недавно компания Essity, которой принадлежат бренды Zewa, Tork, Libero, Lotus, Libresse, TENA и другие, уходит с российского рынка. Как сообщается в отчете компании, на это повлияло ухудшение условий ведения бизнеса. Компания Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца, носовые платки, салфетки, женские прокладки, тампоны, средства профессиональной гигиены и детские подгузники.

Как заявил глава компании Магнус Грот:

"Условия для ведения бизнеса в России ухудшились, в результате чего активы компании в России обесценились примерно на 147 миллионов долларов. Кроме того, мы начали работу по выходу с российского рынка."

— заявил глава компании Магнус Грот.

Таким образом, россиянам скоро придется вернуться к старому-доброму средству гигиены, столь популярному в СССР - газетной бумаге. Благо газет в России издается много. По данным начала прошлого года ежедневно в России выходят 297 печатных изданий, еще 7 929 выходят в свет еженедельно, 12 977 — ежемесячно, а еще с разной периодичностью печатаются 21 658 газет и журналов.

Для граждан, которых обуревают протестные настроения можем рекомендовать выбирать для пользования портреты вождей или страницы с их высказываниям, этот метод хорошо зарекомендовал себя еще с 30-х годов прошлого века, как практичный, безопасный и позволяющий снять с себя коллективную ответственность за военные преступления твоей страны.

Когда россияне мечтали о возвращении в Советский Союз, они явно имели в виду не это, но зато теперь они могут вернуть себе самопровозглашенной титул "самой читающей нации", используя газету вместо туалетной бумаги, они смогут читать не только глазами. Впрочем, когда они комментируют статьи в мировой прессе или сообщение украинцев в соцсетях, складывается ощущение, что они давно освоили именно такую технику чтения.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как россиянок учат делать прокладки из ваты и скотча.

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