Где берет деньги Сара Фергюсон: раскрыт источник доходов бывшей герцогини Йоркской

Сара Фергюсон / © Associated Press

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По имеющимся данным, последние семь месяцев она тайно проживала в домах других людей по всей Европе и в странах Персидского залива. Ее возвращение в Британию произошло после того, как в феврале ее и ее бывшего мужа, Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, выселили из Королевской лоджи Виндзора, где они жили много лет подряд, хотя и были разведены.

Теперь возникли вопросы о том, как Сара Фергюсон будет финансировать свою жизнь в Великобритании, возвращаясь домой.

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Сара Фергюсон / © Associated Press

По данным Mirror, предполагалось, что экс-герцогиня рассчитывала на деньги, оставленные ее бывшим бойфрендом, магнатом Формулы-1 Падди МакНэлли, который умер в июле в возрасте 88 лет, похорон которого посещала дочь Сары — принцесса Беатрис.

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Но, эксперт по королевской семье Эндрю Лоуни утверждает, что деньги Фергюсон поступают из стран Персидского залива, и предполагает, что неизвестным меценатом может быть высокопоставленный член ближневосточной королевской семьи.

Падди МакНэлли помог Саре Фергюсон и разрешил ей пожить в своем доме в Вербье, в Швейцарии. Однако в сообщении добавлено, что, по всей видимости, он ничего ей не оставил в своем многомиллионном завещании.

Сара Фергюсон и Падди МакНэлли / © Getty Images

Напомним, ранее Фергюсон получала доход от коммерческой деятельности, включая продвижение продукции и выступления на телевидении. Последние заявления также указывают на то, что она обращалась к американским продюсерским компаниям и издательствам. Но отказалась от предложения в 1 миллион долларов за эксклюзивное интервью в надежде получить еще больший гонорар.

Тем временем, ее бывшего мужа Эндрю Мантбэттен-Виндзора летом видели на юге Франции с двумя незнакомками, похоже, экс-герцог Йоркский отлично провел отпуск.

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