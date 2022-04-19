"Где брать деньги?": российский блогер жалуется подписчикам

Блогер спросила у фолловеров, как сохранить деньги, которые есть?

Россияне все больше ощущают последствия от введенных санкций против России за полномасштабное вторжение 24 февраля в Украину.

Российский блогер пожаловалась своим подписчикам в Instagram и попросила у них идей, где брать деньги и как сохранить те, что есть.

Сториз женщины опубликовали в телеграм-канале "Боже, яке кончене!".

"В этой ситуации в мире я думаю, что не только у меня сейчас очень остро стоит вопрос, где брать деньги, как сохранить то, что есть и как их приумножить", - говорит на видео россиянка.

На видео она оставила окошко для ответов на вопрос: "У вас кике-то идеи появились?"

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