Где будет рожать принцесса Беатрис: названы варианты

Осенью принцесса Беатрис Йоркская родит своего первого ребенка.

Пол малыша пока что не сообщается, публика узнает его, скорее всего, в день родов или спустя некоторое время после них. Западные СМИ уже начали размышлять, где же будет рожать Беатрис первенца и пойдет ли по стопам своей матери Сары и сестры Евгении?

Герцогиня Йоркская и принц Эндрю / Getty Images

Больница Портленда

Больница Портленда / Getty Images

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Именно в этой больнице появились на свет сестры Беатрис в 1988 году и ее сестра Евгения в 1990 году. Госпиталь Портленд расположен в самом центре Лондона, всего в двух шагах от Риджентс-парка. Это частный роддом, который был открыт в 1983 году и весьма популярен среди знаменитостей. Здесь появились на свет первые два сына четы Бекхэм – Бруклин и Ромео, а также здесь родился и муж принцессы Беатрис – Эдоардо Мопелли Моции, а также дети Джери Холл и Лиз Херли. Очень вероятно, что муж принцессы Беатрис будет рад, если его ребенок также появится именно в этом госпитале. Кстати, здесь же первенца в 2019 году родила и герцогиня Сассекская Мега, супруга принца Гарри. Сестра Беатрис - принцесса Евгения, также рожала в Портленде.

Крыло Линдо, Больница Святой Марии, Паддингтон

Lindo Wing, Кейт и Уильям с сыном Луи / Associated Press

Некоторые члены королевской семьи рожали детей в частном крыле Линдо. Здесь появились на свет дети принцессы Дианы – принцы Уильям и Гарри, а такое трое детей четы Кембриджских – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Как пишет издание Hello! пакеты услуг по беременности и родам для нормальных родов под руководством консультанта в крыле Lindo начинаются с 6 100 фунтов стерлингов за одну ночь, которая включает проживание для партнера, а также бесплатное питание и праздничный послеобеденный чай. Больница находится примерно в 14 минутах езды от Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, где у Беатрис есть апартаменты.

Королевский госпиталь Глостершира

Королевский госпиталь Глостершира / Getty Images

Недавно сообщалось, что Беатрис и Эдоардо купили дом в Котсуолде, возможно, будущая мать выберет для родов Королевскую больницу Глостершира. Здесь появились на свет дети Питера и Отэм Филлипс – Саванна и Айла. А также здесь рожала первого ребенка Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны. Родильное отделение в женском центре Королевской больницы Глостершира предназначено для поощрения активных, естественных родов в домашней обстановке.

Больница Страуд

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Этот роддом расположен в Котсуолдсе, месте, куда переезжают Беатрис и Эдоардо в свой новый дом. В этом госпитале вторую дочь Лину родила Зара Тиндалл в 2018 году. Кстати, напомним, третьи роды Зары прошли экстренно и сына она родила дома. Принцесса Беатрис также может выбрать вариант домашних родов, как рожала ее бабушка королева Елизавета II. Но, скорее всего, она все-таки выберет более традиционный путь. И, возможно, ее роды пройдут тихо и не будут освещаться активно в прессе на фоне очередного скандала, связанного с отцом Беатрис – принцем Эндрю.

Принцесса Беатрис / Getty Images

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