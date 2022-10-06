Где-то напрягся принц Уильям: принцесса Кейт снова взяла младенца на руки

Кэтрин выглядела потрясающе в горчичном платье из крепа с V-образным вырезом на декольте, поясом на талии и юбкой-плиссе от Karen Millen, синих туфлях из замши от Rupert Sanderson и бриллиантовых серьгах со съемными каплями от бренда Emily Mortimer.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Но не только красивый образ принцессы Уэльской привлек наше внимание. Не секрет, что Кейт очень любит детей. И ее социальная, патронажная и благотворительная деятельность часто связана именно с маленькими детьми.

Во время визита в больницу принцесса узнала все о комплексной поддержке, оказываемой беременным женщинам и молодым мамам. А также лично пообщалась с роженицами и даже подержала новорожденную малышку Бьянку Моран на руках. Девочка родилась во вторник, на шесть недель раньше положенного срока.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Мать Бьянки, 43-летняя Сильвия Новак, родом из Будапешта, спросила принцессу Уэльскую, не хочет ли она подержать ребенка, пока пара разговаривает в SCBU больницы. А Кейт ответила: "Мне можно?" - прежде чем один из сотрудников помог госпоже Новак передать ребенка принцессе.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Пока она баюкала Бьянку на руках, Кейт сказала: "Она очень милая". А видео опубликовало издание Daily Mail.

Похоже, вчера вечером Кейт вернулась домой снова "задумчивой" и, наверняка, рассказывала мужу Уильяму о том, как прекрасны маленькие дети. Правда, принц не скрывает, что всякий раз тревожится, когда его жена берет на руки маленьких детей.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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