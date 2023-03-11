Герцог и герцогиня Эдинбургские встретились с украинцами в Шотландии

Новоиспеченные герцог и герцогиня Эдинбургские отправились в Шотландию и посетили там официальное мероприятие, где встретились с украинцами, которые вынуждены были бежать от войны в родной стране.

Вчера король Чарльз III объявил, что передал титул, которым пользовался его отец, принц Филипп, своему младшему брату принцу Эдварду в день его 59-летия. Жена принца Эдварда, Софи, теперь носит титул герцогини Эдинбургской — последний титул принадлежал ее свекрови, покойной королеве Елизавете до ее восшествия на престол в 1952 году.

Герцог Эдинбургский / Фото: Associated Press

Софи и Эдвард встретились с представителями украинской общины в городской палате Эдинбурга, чтобы отметить годовщину официальной реакции города на вторжение российских войск в Украину.

В своем выступлении герцог Эдинбургский сказал: "Большое спасибо за то, что приняли нас сегодня в Эдинбурге в действительно особенный и немного ошеломляющий день. Я также хочу выразить благодарность всем, кто так усердно работал, чтобы наши украинские друзья чувствовали себя так желанными гостями", - добавил Эдвард.

Герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

Герцогиня Софи в этот день выглядела прекрасно и была одета в двубортное шерстяное пальто от Max Mara за 1150 долларов, на шее у нее был светлый шарф, а под пальто было макси-платье цвета морской волны от бренда Roksanda, стоимостью 1756 долларов. В руках Софи держала клатч Sophie Habsburg за 380 евро из кожи крокодила, а обута была в молочные туфли-лодочки от Prada.

Герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Также Софи сделала неброский макияж, волосы собрала в низкий пучок, надела серьги и несколько колец. Ее муж Эдвард был в темно-синем пальто и синем костюме в полоску, а также в белой рубашке и в галстуке. Публика тепло приветствовала пару, а Софи преподнесли букет в сине-желтых цветах.

Герцог и герцогиня Эдинбургские и украинка Марианна Мельник в Эдинбурге / Фото: Getty Images

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