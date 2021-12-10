Герцог и герцогиня Кембриджские представили рождественскую открытку

Снимок был сделан в Иордании в начале этого года.

Принц Уильям и герцогиня Кейт поделились ежегодной рождественской открыткой свой семьи, и в этом году ей стал снимок, который они сделали во время отпуска в Иордании.

На фото Кембриджи, позируют на фоне пустынного пейзажа со своими детьми: Джорджем, Шарлоттой и маленьким Луи. Все они одеты в легкие и нейтральные вещи подобранные в одном стиле.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Getty Images

Эта открытка очень отличается от тех, которые Кембриджи показывали в прошлые годы, большинство были сделаны в их семейном доме Анмер Холл.

Напомним, что в этом году королева Елизавета II планирует провести праздники в Сандрингеме, как это делала всегда, за исключением 2020 года, когда грянула пандемия. Герцогиня Кейт и принц Уильям приглашены королевой на праздничный обед в Сандрингеме. А если вы вдруг хотите написать письмо во дворец и получить ответ от герцога и герцогини Кембриджских, у нас есть для вас инструкция, как это сделать правильно.

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