Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми уехали из Лондона

Члены королевской семьи были замечены в аэропорту Хитроу.
Вчера герцогиню Кембриджскую, принца Уильяма, трое их детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, а также их няню и секьюрити запечатлели в аэропорту. Похож, у королевской семьи долгожданный отпуск после насыщенного рабочего графика в октябре. У них был с собой багаж, так что очевидно, уезжало семейство не на один день. И хотя место пребывания пары и их детей не раскрывается, мы надеемся увидеть фото и узнать подробности.
В октябре принц Уильям и герцогиня Кембриджская совершили ряд светских мероприятий. Они участвовали в церемонии вручения награды Earthshot Prize, позже Кэтрин выступила с речью в честь своего патронажа кампании Forward Trust "Принимая меры по борьбе с зависимостью", где появилась в потрясающем красном луке.
В предыдущие годы Кембриджи обычно проводили время вместе в своем доме в Норфолке, Амнер Холл. Особенно это было актуально в 2020-м году в самый разгар пандемии коронавируса. Известно также, что семья любит отдыхать на островах Силли. Но нет информации о том, что они отправилась именно на отдых. У старших детей пары как раз начинаются каникулы в школе.
Читайте также:
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям поделились трогательными снимками
В платье Zara и серых лодочках: герцогиня Кембриджская в красивом аутфите появилась на публике
"Золотое" платье герцогини Кейт и не только: дизайнер Jenny Packham создала коллекцию по мотивам "бондианы"