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Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми уехали из Лондона

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми уехали из Лондона

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская / Associated Press

Члены королевской семьи были замечены в аэропорту Хитроу.

Вчера герцогиню Кембриджскую, принца Уильяма, трое их детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, а также их няню и секьюрити запечатлели в аэропорту. Похож, у королевской семьи долгожданный отпуск после насыщенного рабочего графика в октябре. У них был с собой багаж, так что очевидно, уезжало семейство не на один день. И хотя место пребывания пары и их детей не раскрывается, мы надеемся увидеть фото и узнать подробности.

Герцог и герцогиня Кембриджские / © Associated Press
Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

В октябре принц Уильям и герцогиня Кембриджская совершили ряд светских мероприятий. Они участвовали в церемонии вручения награды Earthshot Prize, позже Кэтрин выступила с речью в честь своего патронажа кампании Forward Trust "Принимая меры по борьбе с зависимостью", где появилась в потрясающем красном луке.

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images

В предыдущие годы Кембриджи обычно проводили время вместе в своем доме в Норфолке, Амнер Холл. Особенно это было актуально в 2020-м году в самый разгар пандемии коронавируса. Известно также, что семья любит отдыхать на островах Силли. Но нет информации о том, что они отправилась именно на отдых. У старших детей пары как раз начинаются каникулы в школе.

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