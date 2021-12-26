Герцог и герцогиня Кембриджские выпустили эмоциональное обращение в Рождество

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали обращение к публике.
На официальной странице королевской пары в Instagram был опубликован пост, в котором говорилось:
"Это Рождество будет отличаться от того, что многие из нас планировали. Начиная с тех, кто проводит его в одиночестве или изолируется от близких, и заканчивая невероятными людьми, поддерживающими нашу Национальную систему здравоохранения и заботящимися о тех, кто больше всего в этом нуждается - мы думаем о вас.
Уильям и Кэтрин".
Также уже известно, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям посетили служба на Рождество в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, куда в этом году не поехала королева Елизавета II. На службе Кембриджи присутствовали с тремя детьми, а также с родителями герцогини – Кэрол и Майклом Миддлтон.
Вчера, напомним, в эфир вышло рождественское поздравление королевы Елизаветы II. В своей речи она много говорила о своем супруге принце Филиппе, который ушел из жизни в апреле 2021 года.
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