Герцог и герцогиня Кембриджские выпустили эмоциональное обращение в Рождество

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали обращение к публике.

На официальной странице королевской пары в Instagram был опубликован пост, в котором говорилось:

"Это Рождество будет отличаться от того, что многие из нас планировали. Начиная с тех, кто проводит его в одиночестве или изолируется от близких, и заканчивая невероятными людьми, поддерживающими нашу Национальную систему здравоохранения и заботящимися о тех, кто больше всего в этом нуждается - мы думаем о вас.

Уильям и Кэтрин".

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Также уже известно, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям посетили служба на Рождество в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, куда в этом году не поехала королева Елизавета II. На службе Кембриджи присутствовали с тремя детьми, а также с родителями герцогини – Кэрол и Майклом Миддлтон.

Королева Елизавета II / Getty Images

Вчера, напомним, в эфир вышло рождественское поздравление королевы Елизаветы II. В своей речи она много говорила о своем супруге принце Филиппе, который ушел из жизни в апреле 2021 года.

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