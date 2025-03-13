Герцог и герцогиня Вестминстерские ждут первенца: представитель пары поделился подробностями

Герцог и герцогиня Хью и Оливия Гросвенор объявили, что ждут первенца в этом году.

Представитель пары сообщил в заявлении, опубликованном 12 марта:

"Герцог и герцогиня Вестминстерские очень рады сообщить, что герцогиня ожидает ребенка летом. Пара в восторге от этой новости и с нетерпением ждет возможности создать совместную семью".

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Оливия и Хью поженились в июне 2024 года. Среди госте на их свадьбе присутствовала принцесса Йоркская Евгения и принц Уильям. Принц Гарри тогда отказался приезжать из-за конфликтов с братом. Отметим, что герцог Вестминстерский является крестным отцом принца Джорджа (сына принца Уильяма) и принца Арчи (сына принца Гарри).

Хью и Оливия познакомились через друзей, и он сделал ей предложение в Итон-холле, родовом поместье его семьи на окраине Честера. Какой была их свадьбы, мы рассказывали ранее.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

По данным журнала People, 34-летний британский аристократ унаследовал свой титул и поместье Гросвенор после смерти своего отца Джеральда Гросвенора в 2016 году. На момент своей смерти покойный герцог был шестым самым богатым гражданином Великобритании, его чистый капитал оценивался в 12,15 млрд долларов, согласно списку богатых людей The Sunday Times за 2016 год. Согласно последней версии этого списка , Гросвеноры остаются одной из самых богатых семей в Великобритании.

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