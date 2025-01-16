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Герцог Люксембурга Анри и герцогиня Мария Тереза устроили новогодний прием: дворец поделился фото

Герцог Люксембурга Анри и герцогиня Мария Тереза устроили новогодний прием: дворец поделился фото

Герцог Люксембургский Анри с семьей на новогоднем приеме / Фото: instagram.com/courgrandducale

В прошедшую среду в Великом герцогском дворце состоялся традиционный новогодний прием, где главенствовал в последний раз герцог Люксембурга Анри.

Дом Великого Герцога в Instagram поделился фотографиями с мероприятия под которыми написано:

"По этому случаю Великогерцогская чета и Коронная чета получили наилучшие пожелания от Президента и членов Бюро Палаты депутатов, Премьер-министра и членов Правительства, членов Государственного совета, высокопоставленных должностных лиц, представителей судебные органы и дипломатический корпус, аккредитованные при главе государства, а также представители европейских институтов".

(листайте фото вправо)

Отметим, что на Рождество в конце 2024 года Герцог Люксембурга Анри в своем обращении к нации объявил, что отрекается от престола в пользу своего сына принца Гийома. Таким образом этот прием для Анри в лице царствующего герцога является последним. 

Напомним, в июне 2024 года монарх Люксембурга о намерении отречься от трона в пользу своего старшего сына герцога Гийома. После 24 лет пребывания на престоле великий герцог Люксембурга Анри выразил желание отойти от своих обязанностей.

Герцог Люксембургский Анри / © Associated Press
Герцог Люксембургский Анри / Фото: Associated Press

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