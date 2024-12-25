Вот так сюрприз: герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в своем рождественском обращении

Герцог Люксембурга Анри в своем рождественском обращении к нации объявил, что отрекается от престола в пользу своего сына принца Гийома.

Его речь была опубликовала в Instagram люксембургской герцогской семьи.

"С большим волнением великий герцог объявил дату своего отречения в пользу своего сына принца Гийома во вторник вечером в рамках традиционной рождественской речи.

Этот ключевой момент для наших учреждений и всех граждан Люксембурга запланирован на 3 октября 2025 года.

Посмотрите последнюю рождественскую речь великого герцога", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, в июне 2024 года монарх Люксембурга о намерении отречься от трона в пользу своего старшего сына герцога Гийома. После 24 лет пребывания на престоле великий герцог Люксембурга Анри выразил желание отойти от своих обязанностей.

Принц Гийом и принцесса Стефани / Фото: Getty Images

А в прошлом году в своей новогодней речи от трона отреклась датская королева Маргрете II.

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