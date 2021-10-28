Герцогиня Камилла в черном, а беременная Кэрри Джонсон - изумрудном: дамы посетили фестиваль

Супруга принца Чарльза посетила фестиваль "Shameless!" в Лондоне.

На мероприятии герцогиня выступила с речью, в которой говорила о важности принятия мер, которые помогут предотвратить насилие в отношении женщин. В своей речи Камилла сказала:

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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"Эта страна была потрясена и опечалена гибелью женщин в результате насилия в этом году. В среднем одну женщину убивает мужчина каждые три дня. Сара Эверард, Сабина Несса, Венцзин Линь, Гитика Гоял и Беннилин Берк - имена, которые, как и все остальные, никогда нельзя забывать. Я знаю, что все вы сегодня присоединяетесь ко мне, чтобы отдать дань уважения всем этим драгоценным жизням, которые были жестоко прекращены, и подтвердили нашу приверженность сделать все возможное, чтобы положить конец насилию в отношении женщин", - сказала Камилла. В своем выступлении герцогиня выразила надежду, что фестиваль поможет создать мир, свободный от насилия в отношении женщин, пишет Hello!.

На мероприятии 74-летняя герцогиня появилась в черном лаконичном платье и массивных золотых серьгах, у нее была безупречная укладка и легкий макияж.

Герцогиня Корнуольская и Керри Джонсон / Getty Images

На фестивале также присутствовала супруга премьер-министра Бориса Джонсона – Кэрри Джонсон. Беременная Керри была в платье с принтом и изумрудном пальто, тоже с золотыми серьгами в ушах и с красивой прической.

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