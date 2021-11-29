Герцогиня Кембриджская: 10 самых эффектных выходов уходящего года

2021-й год для герцогини Кембриджской Кэтрин и ее мужа принца Уильяма был насыщенным на события. Вспоминаем самые красивые образы герцогини Кейт.

В этом году Кэтрин часто исполняла свои королевские обязанности. И часто появлялась на публике в брюках или в брючных костюмах. Например, в школу Nower Hill в Лондоне Кейт приехала в малиновой водолазке, черных брюках прямого кроя со стрелками, синих замшевых туфлях-лодочках на каблуках и малиновом пальто от Hobbs. Яркое пальто отлично контрастировало с черными брюками.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Для светских выходов герцогиня выбирает вечерние платья. Посмотреть представление в Королевском Альберт-Холле Кэтрин приехала в изумрудном платье от Jenny Packham, сшитом на заказ. Наряд был с длинными рукавами, структурированными плечами и кристаллами вокруг декольте и талии. Она выглядела просто сияющей. Изумрудный цвет очень идет герцогине. Кстати, впервые этот наряд Кейт надела во время тура в Ирландию.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Очень эффектно смотрятся на Кэтрин все оттенки красного. На запуск кампании Taking Action on Addiction в Лондоне герцогиня прибыла в плиссированной красной юбке-миди и подобрала по фигуре красную водолазку, дополнив образ бежевыми туфлями-лодочками Ralph Lauren и миниатюрной сумкой за 295 фунтов стерлингов от DeMellier.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Из года в год Кейт демонстрирует публике, что, выбирая наряды, в которых она уже неоднократно появлялась на публике, показывает всему миру, что является приверженцем сознательного потребления. Например, в Имперский военный музей на официальное открытие двух новых галерей - Второй мировой войны и Холокоста, Кейт приехала в блузке от Alexander McQueen, которую впервые надевала в 2011 году, пальто от Catherine Walker, в нем Кэтрин дебютировала в мае этого года на мероприятиях в Вест-Мидлендс, синих прямых брюках со стрелками, черным лаковым поясом на талии и подобрала к ним синие замшевые туфли-лодочки на каблуках от Gianvito Rossi.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

А на первой в истории церемонии вручения премии Earthshot Prize, созданной принцем Уильямом, которую пресса окрестила "Нобелевской экологической премией", Кэтрин появилась в платье Alexander McQueen с короткими рукавами и струящейся юбкой, которое дополнила поясом от Jenny Packham из свадебной коллекции 2018. В этом же платье Кэтрин появлялась на публике во время королевского тура по США и Канаде и на премии BAFTA в 2011 году. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила любимыми серьгами от Kiki McDonough из специальной серии в форме капель, легким вечерним макияжем и безупречной укладкой волнами.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Нельзя не вспомнить золотое платье от Jenny Packham, в котором Кейт блистала на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Это было не специально сшитое для Кейт платье, а дизайнер вдохновилась прекрасными девушками агента Джеймса Бонда и решила создать капсульную коллекцию, состоящую из восьми разных роскошных платьев. Герцогиня выбрала для выхода именно золотое.

Герцогиня Кейт на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в 2021 году / Getty Images

Герцогиня Кейти принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Изумрудный - один из любимых цветов Кэтрин. В этом платье от Emilia Wickstead, которое герцогиня сочетала с белыми лодочками и сумкой Mulberry, Кейт появилась на Уимблдонском турнире. Дополнили этот образ лаконичные украшения: любимый золотой незамкнутый браслет от Halcyon Days, обручальное кольцо и сережки.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Нельзя не вспомнить такой простой и почти повседневный образ в джинсах и блейзере. В этот день Кэтрин посетила лондонский Музей Естествознания. Она была блейзере кораллового цвета от Chloe, под который надела белый топ Ralph Lauren и подобрала синие джинсы от Other Stories. Образ Кейт завершали белые кроссовки от Veja и несколько украшений на шее, а также серьги от Orelia.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Образы герцогини Кембриджской очень часто сравнивают с образами ее покойной свекрови - принцессы Дианы. Это был один из них, когда Кэтрин присоединилась к своему супругу принцу Уильяму в туре по Шотландии. Тогда Кейт появилась на публике в блейзере от Zara и плиссированной юбке миди от Hope, туфлях-лодочках цвета кофе с молоком от Gianvito Rossi, а в руках держала небольшой клатч от Metier. Также на Кейт были серьги от эдинбургского бренда Hamilton and Inches, колье от Spells of Love и защитная маска с цветочным принтом от Amaia.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Кейт вообще полюбила костюмы, и они ей очень идут. Вот такой фиолетовый герцогиня надела в поездку по Северной Ирландии. Костюм с удлиненным двубортным жакетом и узкими брюками со стрелками от Emilia Wickstead из коллекции осень-зима 2021, под который подобрала черную водолазку, черный кожаный пояс на талии и темно-синие туфли-лодочки из замши, великолепно сидел на ее фигуре.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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