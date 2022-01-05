Герцогиня Кембриджская будет лишена почестей в день своего 40-летнего юбилея

На этой неделе герцогиня Кембриджская отпразднует 40-летие. День рождения у Кейт Миддлтон 9 января.

Скорее всего, празднование пройдет в очень узком семейном кругу, ведь из-за пандемии и распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" за большим столом все родственники герцогини Кейт собраться не смогут.

Будет лишена герцогиня Кембриджская и еще одной приятной традиции. Ранее на дни рождения старших членов королевской семьи в часовне Вестминстерского аббатства всегда звонили колокола, но пандемия и экономические проблемы, связанные с ней, внести свои коррективы в эту традицию. Колокола аббатства не звонят с апреля 2020 года из-за того, что правительство Великобритании приняло решение о необходимости сократить расходы.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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Как сообщается в заявлении представителя Вестминстерского аббатства, колокола теперь звонят только перед службами и во время празднования больших церковных праздников. А также будут звонить только в дни рождения королевы Елизаветы II и ее старшего сына принца Чарльза, первого в линии наследования трона. Ко всем остальным членам королевской семьи эта традиция больше не относится, по крайней мере на время пандемии и экономического кризиса.

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