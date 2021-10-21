Герцогиня Кембриджская и принц Уильям поделились трогательными снимками

На официальной странице герцога и герцогини Кембриджских были опубликованы новые кадры королевской пары.

Снимки были сделаны во время недавней церемонии The Earthshot Prize, которая прошла в воскресенье, 17 октября, в Alexandra Palace в Лондоне. Премия Earthshot Prize, созданная принцем Уильямом и Королевским фондом, состоялась впервые.

Фотограф Крис Джексон сделал несколько потрясающих снимков герцогини Кэтрин и принца Уильяма за кулисами церемонии. Черно-белые снимки пары были опубликованы на странице фотографа, а также на странице Кейт и Уильяма.

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Напомним, в этот вечер герцогиня Кембриджская блистала в красивом платье Alexander McQueen с короткими рукавами и струящейся юбкой, которое дополнила поясом от Jenny Packham из свадебной коллекции 2018, а принц Уильям был в бархатном зеленом пиджаке.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

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Герцог и герцогиня Кембриджские на церемонии Earthshot Prize (8 фото)

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