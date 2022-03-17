Герцогиня Кембриджская и принц Уильям посетили парад в честь Дня святого Патрика

Сегодня, 17 марта, герцог и герцогиня Кембриджские после двухлетнего отсутствия на мероприятии посетили парад в честь Дня святого Патрика.

Королевская чета приехала, чтобы почтить память ирландского святого в Олдершоте. Принц Уильям и герцогиня Кейт впервые посетили парад с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. В предыдущие годы пара приветствовала ирландцев в видеообращениях.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

Кэтрин, одетая в подходящее зеленое пальто, присоединилась к принцу Уильяму, полковнику ирландской гвардии, в посещении 1-го батальона ирландской гвардии в казармах Монс. Членам королевской семьи было поручено подарить традиционные веточки трилистника офицерам и гвардейцам, которые, в свою очередь, раздали их по строю.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

Кейт также имела честь преподнести полковой талисман ирландского волкодава с его собственной веточкой трилистника. Затем парад завершился маршем, во время которого Уильям отсалютовал.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

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