Герцогиня Кембриджская Кейт вручила премию королевы Елизаветы II британскому дизайнеру

Торжественное мероприятие организовано Британским советом моды.

Сегодня герцогиня Кэтрин посетила Музей дизайна, где она должна вручить премию королевы Елизаветы II учрежденную для начинающих дизайнеров. Вручать премию Кейт будет вместе с исполнительным директором Музея дизайна Тимом Марлоу и исполнительным директором Британского совета моды Кэролайн Раш.

На мероприятие герцогиня надела зеленое платье от перспективного лондонского дизайнера Edeline Lee .

Эделины Ли - перспективный британско-канадский дизайнера, неудивительно, что Кейт выбрала именно ее платье, которое дополнила зелеными бархатными лодочками, клатчем Emmy London и крупными серьгами от Nadia Irena.

Герцогиня Кембриджская Кейт / Associated Press

Награда королевы Елизаветы II вручается британским дизайнерам, она призвана отметить культурную и коммерческую роль, которую британский дизайн и индустрия моды играли на протяжении всего правления монархини.

Герцогиня Кембриджская Кейт / Associated Press

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